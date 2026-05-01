Медведев назвал важнейшее направление работы "Единой России"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Выполнение социальных обязательств по поддержке семей - важнейшее направление работы партии "Единая Россия", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Отмечу тем не менее направления, по которым нам нужно продолжить работу, опираясь на то, что уже сделано, и по тем направлениям, которые обязательно должны получить развитие в нашей новой Народной программе. Первое - это выполнение социальных обязательств по поддержке семей. Это важнейший приоритет нашей работы с бюджетом страны", - сказал Медведев в ходе форума "Единая Россия. Есть результат!"
Он подчеркнул, что ситуация с бюджетом непростая "и с федеральным, и с региональными, и с местными. Однако даже в самых сложных условиях в прошлом году удалось увеличить социальные расходы федерального бюджета, а в целом за два последних десятилетия охват семей финансовой поддержкой вырос кратно".