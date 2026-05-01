16:55 01.05.2026 (обновлено: 17:29 01.05.2026)
Медведев назвал важнейшее направление работы "Единой России"

Медведев назвал выполнение соцобязательств по поддержке семей приоритетом ЕР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
  • Дмитрий Медведев назвал выполнение социальных обязательств по поддержке семей важнейшим направлением работы "Единой России".
  • Он подчеркнул, что даже в сложных условиях в прошлом году удалось увеличить социальные расходы федерального бюджета.
  • За два последних десятилетия охват семей финансовой поддержкой вырос кратно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Выполнение социальных обязательств по поддержке семей - важнейшее направление работы партии "Единая Россия", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Отмечу тем не менее направления, по которым нам нужно продолжить работу, опираясь на то, что уже сделано, и по тем направлениям, которые обязательно должны получить развитие в нашей новой Народной программе. Первое - это выполнение социальных обязательств по поддержке семей. Это важнейший приоритет нашей работы с бюджетом страны", - сказал Медведев в ходе форума "Единая Россия. Есть результат!"
Он подчеркнул, что ситуация с бюджетом непростая "и с федеральным, и с региональными, и с местными. Однако даже в самых сложных условиях в прошлом году удалось увеличить социальные расходы федерального бюджета, а в целом за два последних десятилетия охват семей финансовой поддержкой вырос кратно".
