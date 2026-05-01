Медведев рассказал о едином пособии для российских семей

- Медведев рассказал о едином пособии, которое получают уже 9 миллионов семей в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Единое пособие в России на текущий момент получают уже 9 миллионов семей, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"За два последних десятилетия охват семьи финансовой поддержкой вырос кратно. Это тоже нужно помнить, если хотите - и напоминать. В числе принятых мер - единое пособие, которое теперь получают 9 миллионов семей", - сказал Медведев, выступая на форуме "Единая Россия. Есть результат!".