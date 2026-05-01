Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 01.05.2026
Индонезийка раскрыла неожиданную правду о работе иностранцев в России

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезийка Фидья Читра Прамести заявила, что профессиональная среда в России остается достаточно открытой для иностранцев.
  • Работа в России дает широкие возможности для международного взаимодействия и профессионального развития.
  • Опыт жизни и работы в России значительно расширил представления Прамести о возможностях для иностранцев.
ДЖАКАРТА, 1 мая - РИА Новости. Индонезийка Фидья Читра Прамести, обучающаяся в магистратуре Высшей школы экономики в Москве, заявила РИА Новости, что профессиональная среда России "неожиданно" остается достаточно открытой для иностранцев, а работа в РФ дает широкие возможности для международного взаимодействия и профессионального развития.
"Я бы очень рекомендовала индонезийцам учиться и работать в России. Профессиональная среда здесь достаточно открыта для иностранцев: я работаю не только с россиянами, но и с коллегами из разных стран мира. Рабочая культура здесь комфортная, дает много свободы для исследования новых идей, а моя команда очень открыта к новым взглядам и перспективам", - рассказала она.
Прохожие на территории парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
По словам Прамести, "неожиданная правда" состоит в том, что опыт жизни и работы в России значительно расширил ее представления о возможностях для иностранцев, в том числе в современных компаниях и международных коллективах.
Собеседница агентства также отметила, что российская рабочая среда оказалась гораздо более гибкой и динамичной, чем можно было предположить до переезда.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
РоссияМоскваВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала