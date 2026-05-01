Индонезийка раскрыла неожиданную правду о работе иностранцев в России

ДЖАКАРТА, 1 мая - РИА Новости. Индонезийка Фидья Читра Прамести, обучающаяся в магистратуре Высшей школы экономики в Москве, заявила РИА Новости, что профессиональная среда России "неожиданно" остается достаточно открытой для иностранцев, а работа в РФ дает широкие возможности для международного взаимодействия и профессионального развития.

"Я бы очень рекомендовала индонезийцам учиться и работать в России . Профессиональная среда здесь достаточно открыта для иностранцев: я работаю не только с россиянами, но и с коллегами из разных стран мира. Рабочая культура здесь комфортная, дает много свободы для исследования новых идей, а моя команда очень открыта к новым взглядам и перспективам", - рассказала она.

По словам Прамести, "неожиданная правда" состоит в том, что опыт жизни и работы в России значительно расширил ее представления о возможностях для иностранцев, в том числе в современных компаниях и международных коллективах.