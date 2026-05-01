Рейтинг@Mail.ru
Гидрометцентр предупредил о высокой пожарной опасности в пяти регионах - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 01.05.2026
Гидрометцентр предупредил о высокой пожарной опасности в пяти регионах

Гидрометцентр: в пяти регионах России объявили пожарную опасность с 1 по 3 мая

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гидрометцентр России предупредил о высокой пожарной опасности с 1 по 3 мая.
  • Опасность прогнозируется в пяти республиках, трех областях и на юге Забайкальского края, включая юг Псковской и Томской областей, Республику Крым, север Дагестана, Новосибирскую область, Республику Алтай, Тыву, юг Забайкальского края и Бурятии.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность с 1 по 3 мая будет в пяти республиках, трех областях и на юге Забайкальского края, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность с 1 по 3 мая на юге Псковской и Томской областей, в Республике Крым, на севере Дагестана, в Новосибирской области, Республике Алтай, Тыве, на юге Забайкальского края и Бурятии", - сказал собеседник агентства.
Забайкальский крайРоссияТомская областьГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала