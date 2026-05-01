Краткий пересказ от РИА ИИ В России с 1 мая вводится обязательная маркировка радиоэлектроники, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие товары.

Маркировка направлена на снижение оборота нелегальных товаров и может привести к вытеснению недобросовестных конкурентов с рынка.

Аналитики прогнозируют перераспределение более 50 миллиардов рублей в пользу легального бизнеса и дополнительные поступления в госбюджет в размере 20 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка радиоэлектроники, в том числе смартфонов, планшетов и ноутбуков, вводится в России с 1 мая.

В пресс-службе системы "Честный знак" рассказали РИА Новости, что с 1 мая участники оборота обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы и лампы накаливания, светильники и прожекторы, штепсели, розетки, выпрямители, печатные платы и реле.

Потребители смогут проверять легальность таких товаров через приложение "Честный знак".

Введение маркировки призвано снизить оборот нелегальных товаров, вынудив недобросовестных игроков начать работать "в белую" или завершить деятельность, освободив свою долю рынка для законопослушных производителей.

В системе "Честный знак" зарегистрировались уже 19 тысяч компаний отрасли. В одной их них отмечают, что маркировка радиоэлектроники пойдет на пользу как рынку, так и потребителям.

"Как мы ожидаем – по мере актуализации товарных справочников и полной интеграции с кабинетами ГИСП – маркировка упростит передачу отчетности бизнеса в Минпромторг РФ", – комментирует руководитель направления поддержки продуктового маркетинга компании "Сила" Дмитрий Волокнин.

"Это позволит ускорить процесс выпуска новой продукции и положительно скажется на развитии отечественной радиоэлектронной отрасли", – пояснил он.

"Отрасль готова к старту нанесения кодов на платы и ожидает, что мера позволит вытеснить с рынка недобросовестных конкурентов. Наши прогнозы – снижение нелегального оборота на 15-20%, что позитивно скажется на доходах российских компаний", - говорит глава Консорциума печатных плат Ольга Кожуховская.

"Рассчитываем, что в ближайшее время правительство учтет наши дополнительные предложения по установлению соответствия кодов продукции и отдельных видов изделий", - добавила она.