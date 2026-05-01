Роспотребнадзор подготовил рекомендации по отдыху в майские праздники​

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор подготовил рекомендации по безопасному проведению майских праздников.

Ведомство советует соблюдать правила пищевой безопасности и личной гигиены, а также меры защиты от укусов клещей.

Врач-эндокринолог предостерегает от одновременного употребления жирной пищи и алкоголя, так как это создает повышенную нагрузку на печень.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила пищевой безопасности, личной гигиены и меры защиты от укусов клещей для безопасного проведения майских праздников, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

"Откажитесь от скоропортящихся продуктов на пикнике – молочных изделий, копченостей, яиц и кондитерских изделий с кремом; перевозите еду в сумках-холодильниках и разделяйте сырые и готовые продукты; для шашлыка выбирайте нежирное мясо и прожаривайте его до полной готовности", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзоре добавили, что в качестве гарнира лучше использовать свежие овощи и зелень. Овощи и посуду не стоит мыть в водоемах. Также следует использовать только бутилированную или кипяченую воду.

При отдыхе на природе для защиты от клещей необходимо выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты. Осматривать себя необходимо каждые 15-20 минут.

"Старайтесь проводить время активно – прогулки, подвижные игры или посещение культурных мероприятий помогут провести праздники с пользой", - отметили в ведомстве.

В свою очередь, врач-эндокринолог " СМ-Клиники " Анна Одерий сообщила, что когда человек одновременно ест жирную пищу и пьет алкоголь, организм получает сразу несколько видов нагрузки, это может сказаться на работе печени.

"Печень в такой ситуации работает в условиях повышенной нагрузки. Если подобные эпизоды повторяются регулярно, возрастает вероятность накопления жира в клетках печени. Это особенно важно для людей, у которых уже есть заболевания печени, в том числе неалкогольная жировая болезнь", - пояснила интернет-изданию "Лента.ру" Одерий.