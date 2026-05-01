В Роскачестве рассказали, какое вино подходит к шашлыку

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 мая - РИА Новости. Традиционно к шашлыку подается красное вино, однако если он приготовлен из овощей или рыбы, подойдет белое, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

"Традиционно мы привыкли к тому, что это будет красное вино, но тем менее сегодня шашлык трансформировался, и шашлык готовится не только из мяса, но и из овощей, из рыбы. В случае если шашлык приготовлен на открытом огне либо на гриле из овощей или рыбы, уместно подать белое вино", - сказала она в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

"Если говорить о том, какие сорта винограда используются, тут, конечно, действует основное правило: чем тяжелее шашлык, чем более тяжелый соус, например, используется томатный кетчуп, тем более кислое должно быть вино для того, чтобы сбалансировать вкус", - продолжила Саратцева

Замглавы организации отметила, что если используются какие-то дополнительные специи, то будет уместно более контрастное сладкое вино.

Она добавила, что к шашлыку из баранины традиционно рекомендуется вино из винограда сорта "саперави", а к шашлыку из свинины можно подать мерло.

Из необычного: появляются новые вина - оранжи. По словам Саратцевой, оранж уместно подать, если это шашлык из индейки, а к курице лучше более легкие вина, например, органические.