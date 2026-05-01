В Росгвардии рассказали, по каким признакам воры выбирают квартиру

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Переполненный почтовый ящик и рекламные буклеты у двери - признаки, по которым преступники выбирают квартиру для ограбления, рассказал РИА Новости и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов.

"Классика жанра - переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени", - сказал он.

Кирсанов порекомендовал перед отъездом договориться с друзьями или знакомыми, чтобы они регулярно вынимали все содержимое из почтового ящика, а также убирали рекламные буклеты возле входной двери, чтобы создать эффект присутствия людей.

Кроме того, он посоветовал не делиться в соцсетях новостями о грядущем отпуске - это могут увидеть воры. "Если вы все-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведете вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам", - отметил Кирсанов.