09:30 01.05.2026 (обновлено: 10:22 01.05.2026)
В Росгвардии рассказали, по каким признакам воры выбирают квартиру

Подъезд жилого дома. Архивное фото
  • Переполненный почтовый ящик и рекламные буклеты у двери — признаки, по которым преступники выбирают квартиру для ограбления.
  • Перед отъездом рекомендуется договориться с друзьями или знакомыми, чтобы они регулярно вынимали все содержимое из почтового ящика и убирали рекламные буклеты возле входной двери.
  • Также не стоит делиться в соцсетях новостями о грядущем отпуске и публиковать фото и видео с отдыха в режиме реального времени.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Переполненный почтовый ящик и рекламные буклеты у двери - признаки, по которым преступники выбирают квартиру для ограбления, рассказал РИА Новости и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов.
"Классика жанра - переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени", - сказал он.
Кирсанов порекомендовал перед отъездом договориться с друзьями или знакомыми, чтобы они регулярно вынимали все содержимое из почтового ящика, а также убирали рекламные буклеты возле входной двери, чтобы создать эффект присутствия людей.
Кроме того, он посоветовал не делиться в соцсетях новостями о грядущем отпуске - это могут увидеть воры. "Если вы все-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведете вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам", - отметил Кирсанов.
Также не стоит публиковать фото и видео с отдыха в режиме реального времени - лучше сделать это, вернувшись домой.
