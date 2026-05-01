Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева проверят на полиграфе - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 01.05.2026
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева проверят на полиграфе

Обвиняемых в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева проверят на полиграфе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСоучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обвиняемых в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева проверят на полиграфе, о чем заявил следователь в суде, передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший на заседании.
"Назначены опросы обвиняемых с применением полиграфа", - заявил следователь в суде, обосновывая ходатайство о продлении фигурантам срока ареста.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Генерала Алексеева допросили как потерпевшего по делу о покушении на него
2 апреля, 15:16
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
Любомира Корбу, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также были заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Еще одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В деле о покушении на генерала Алексеева есть неустановленные соучастники
11 февраля, 03:12
 
ПроисшествияМоскваРоссияУкраинаАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала