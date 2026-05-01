Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева проверят на полиграфе

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обвиняемых в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева проверят на полиграфе, о чем заявил следователь в суде, передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший на заседании.
"Назначены опросы обвиняемых с применением полиграфа", - заявил следователь в суде, обосновывая ходатайство о продлении фигурантам срока ареста.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Еще одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.