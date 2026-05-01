Минтруд рассказал о сокращенных рабочих неделях в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2027 году в России будет пять четырехдневных рабочих недель и одна шестидневная, согласно проекту календаря праздничных и выходных дней от Минтруда РФ.
- Четырехдневные рабочие недели ожидаются в марте, мае (дважды), июне и декабре, а шестидневная рабочая неделя — в феврале.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пять четырехдневных рабочих недель и одна шестидневная ждут россиян в 2027 году, следует из представленного Минтрудом РФ проекта календаря праздничных и выходных дней на 2027 год в официальном канале на платформе "Макс".
Отмечается, что пять сокращенных рабочих недель в 2027 году ожидаются с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.
Уточняется, что шестидневная рабочая неделя ожидается с 15 по 20 февраля.
Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов.
