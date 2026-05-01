10:30 01.05.2026 (обновлено: 15:09 01.05.2026)

Путин наградил коллектив "Строгановки" почетным знаком "За успехи в труде"

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин наградил коллектив университета имени С. Г. Строганова почетным знаком «За успехи в труде».
  • Награда присуждена за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова почетным знаком "За успехи в труде".
"За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова", - говорится в указе президента.
Документ был опубликован на сайте официально опубликованных правовых актов.
