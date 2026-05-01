Прокуратура проверит обстоятельства жесткой посадки вертолета в Коми

- Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Усинске в Республике Коми.
- Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка" завалился на бок при взлете.
- На борту находилось 24 человека, восемь из них пострадали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета в Коми, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Региональное управление МЧС РФ сообщало, что в Усинске в республике Коми при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Вертолет должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека. Пострадало восемь человек.
