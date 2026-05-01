Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит обстоятельства жесткой посадки вертолета в Коми
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 01.05.2026
Прокуратура проверит обстоятельства жесткой посадки вертолета в Коми

Транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета в Коми

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураПоследствия жесткой посадки вертолета МИ-8Т в Республике Коми
Последствия жесткой посадки вертолета МИ-8Т в Республике Коми
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Усинске в Республике Коми.
  • Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка" завалился на бок при взлете.
  • На борту находилось 24 человека, восемь из них пострадали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета в Коми, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, около 15.45 вертолет авиакомпании "Ельцовка" совершил жесткую посадку в черте города Усинска. Печорская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Региональное управление МЧС РФ сообщало, что в Усинске в республике Коми при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Вертолет должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека. Пострадало восемь человек.
ПроисшествияРеспублика КомиУсинскРоссияСеверо-Западная транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала