Премьер Словакии отработал ночную смену в пекарне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену в пекарне в качестве грузчика.
- Фицо сопровождал водителя, который развозит выпечку, и взял на себя всю физическую работу, связанную с этим процессом.
- Словакия отмечает 1 мая государственный праздник День труда.
БРАТИСЛАВА, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену в пекарне в качестве грузчика в знак солидарности с трудящимися.
Словацкий премьер в ночь на 1 мая участвовал в развозке продукции пекарни, которая расположена в небольшом словацком городе Бановце-над-Бебравоу на западе республики. Фицо сопровождал водителя, который развозит выпечку, и взял на себя всю физическую работу, связанную с этим процессом: загружал продукцию в машину и разносил ее по заказчикам. Он рассказал, что у него была возможность поговорить с людьми, которые принимали товар, а также обсудить с водителем пекарни вопросы от спорта до политики, пока они были в дороге.
"Очередной хороший опыт", - заключил Фицо, добавив, что работа грузчиком - это серьезная физическая работа.
В ночь на 1 мая в 2024 году Фицо отработал 8-часовую ночную смену на заводе ZKW Slovakia по сборке запчастей для автомобилей. Тогда он отметил, что такой труд является большой физической нагрузкой для людей. Фицо говорил, что Словакия остается лидером среди европейских стран по работе в ночное время и необходимо найти подходящую и для работодателей, и для работников модель, которая бы смогла сбалансировать работу в дневное и ночное время.
Словакия отмечает 1 мая государственный праздник День труда.
