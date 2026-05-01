Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии отработал ночную смену в пекарне - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 01.05.2026
Премьер Словакии отработал ночную смену в пекарне

Премьер Словакии Фицо отработал ночную смену в пекарне в качестве грузчика

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену в пекарне в качестве грузчика.
  • Фицо сопровождал водителя, который развозит выпечку, и взял на себя всю физическую работу, связанную с этим процессом.
  • Словакия отмечает 1 мая государственный праздник День труда.
БРАТИСЛАВА, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену в пекарне в качестве грузчика в знак солидарности с трудящимися.
"Готово! Ночная смена успешно завершена, выпечка разных видов развезена, работа закончена", - написал Фицо на странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
Словацкий премьер в ночь на 1 мая участвовал в развозке продукции пекарни, которая расположена в небольшом словацком городе Бановце-над-Бебравоу на западе республики. Фицо сопровождал водителя, который развозит выпечку, и взял на себя всю физическую работу, связанную с этим процессом: загружал продукцию в машину и разносил ее по заказчикам. Он рассказал, что у него была возможность поговорить с людьми, которые принимали товар, а также обсудить с водителем пекарни вопросы от спорта до политики, пока они были в дороге.
"Очередной хороший опыт", - заключил Фицо, добавив, что работа грузчиком - это серьезная физическая работа.
В ночь на 1 мая в 2024 году Фицо отработал 8-часовую ночную смену на заводе ZKW Slovakia по сборке запчастей для автомобилей. Тогда он отметил, что такой труд является большой физической нагрузкой для людей. Фицо говорил, что Словакия остается лидером среди европейских стран по работе в ночное время и необходимо найти подходящую и для работодателей, и для работников модель, которая бы смогла сбалансировать работу в дневное и ночное время.
Словакия отмечает 1 мая государственный праздник День труда.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреСловакияРоссияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала