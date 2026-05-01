Премьер Словакии отработал ночную смену в пекарне

Словацкий премьер в ночь на 1 мая участвовал в развозке продукции пекарни, которая расположена в небольшом словацком городе Бановце-над-Бебравоу на западе республики. Фицо сопровождал водителя, который развозит выпечку, и взял на себя всю физическую работу, связанную с этим процессом: загружал продукцию в машину и разносил ее по заказчикам. Он рассказал, что у него была возможность поговорить с людьми, которые принимали товар, а также обсудить с водителем пекарни вопросы от спорта до политики, пока они были в дороге.