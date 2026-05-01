14:45 01.05.2026
Названо максимальное зарплатное предложение для дворника в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Дворник на улице в Москве
  • Максимальное зарплатное предложение для дворника в Москве составляет 108 тысяч рублей.
  • В Санкт-Петербурге потенциальному соискателю на аналогичную вакансию готовы предложить 70,9 тысячи рублей.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Максимальное зарплатное предложение для дворника в Москве составляет 108 тысяч рублей, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.
"Зарплатное предложение (на руки, после уплаты налогов), рублей в месяц для вакансии дворник/уборщик в Москве - 76,5-108 тысяч рублей", - гласит описание вакансии.
Это несколько выше по сравнению с аналогичной вакансией в Санкт-Петербурге - там потенциальному соискателю готовы предложить сумму в 70,9 тысячи рублей.
Анализ базы вакансий также показал, что в некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Также работодатель предоставляет спецодежду и инвентарь.
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
18 января, 11:44
 
