Названо максимальное зарплатное предложение для дворника в Москве

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Максимальное зарплатное предложение для дворника в Москве составляет 108 тысяч рублей, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.
"Зарплатное предложение (на руки, после уплаты налогов), рублей в месяц для вакансии дворник/уборщик в Москве - 76,5-108 тысяч рублей", - гласит описание вакансии.
Это несколько выше по сравнению с аналогичной вакансией в Санкт-Петербурге - там потенциальному соискателю готовы предложить сумму в 70,9 тысячи рублей.
Анализ базы вакансий также показал, что в некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Также работодатель предоставляет спецодежду и инвентарь.
18 января, 11:44