14:39 01.05.2026
В Ленинградской области при пожаре в квартире погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области при пожаре погибли три человека.
  • Пожар произошел в квартире жилого дома в Выборге.
  • Погибшие — мужчины 36 и 47 лет и 36-летная женщина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в квартире в Выборге Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
«

"По данным следствия, 30 апреля 2026 года после ликвидации пожара в квартире по улице Мира в городе Выборге Ленинградской области обнаружены тела двух мужчин 36 и 47 лет и 36-летней женщины. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
ПроисшествияВыборгЛенинградская областьРоссия
 
 
