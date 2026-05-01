В Ленинградской области при пожаре в квартире погибли три человека

- В Ленинградской области при пожаре погибли три человека.
- Пожар произошел в квартире жилого дома в Выборге.
- Погибшие — мужчины 36 и 47 лет и 36-летная женщина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в квартире в Выборге Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"По данным следствия, 30 апреля 2026 года после ликвидации пожара в квартире по улице Мира в городе Выборге Ленинградской области обнаружены тела двух мужчин 36 и 47 лет и 36-летней женщины. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
