13:31 01.05.2026 (обновлено: 14:46 01.05.2026)
Пожар на промышленной площадке в Пермском крае локализовали

Пожар на промышленной площадке в Пермском крае после атаки БПЛА локализовали

© Фото : Дмитрий Махонин/MAXГубернатор Пермской Дмитрий Махонин области проводит оперативное совещание на месте тушения пожара на промышленной площадке
Губернатор Пермской Дмитрий Махонин области проводит оперативное совещание на месте тушения пожара на промышленной площадке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на промышленной площадке в Пермском крае, возникший после атаки БПЛА, локализовали.
  • Пробы воздуха берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано, угрозы для жителей нет.
ПЕРМЬ, 1 мая - РИА Новости. Пожар на промышленной площадке в Пермском крае, возникший в среду после атаки БПЛА, локализован, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Махонин в пятницу провел оперативное совещание на месте тушения пожара на промышленной площадке в Пермском крае, возникшем в среду после атаки БПЛА.
"Ситуация непростая, но все наши службы работают слаженно и с полной отдачей. Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил, что пожар локализован", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пробы воздуха Роспотребнадзором берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет.
ПроисшествияПермский крайРоссияДмитрий МахонинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
