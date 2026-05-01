Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 01.05.2026 (обновлено: 15:35 01.05.2026)
СК задержал мать детей, погибших при пожаре в Красноярском крае

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAX
Сотрудник СК допрашивает мать детей, погибших в результате пожара в поселке Дубинино Красноярского края - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAX
Сотрудник СК допрашивает мать детей, погибших в результате пожара в поселке Дубинино Красноярского края
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственные органы задержали мать троих детей, погибших при пожаре в поселке Дубинино Красноярского края.
  • Женщина оставила детей без присмотра, когда ушла в магазин, и в ее отсутствие произошел пожар.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности трем лицам.
КРАСНОЯРСК, 1 мая — РИА Новости. Следственные органы задержали мать троих маленьких детей, погибших при пожаре в поселке Дубинино Красноярского края, сообщает региональный главк СК России.
Ранее СК сообщил, что днем 30 апреля мать отлучилась в магазин, оставив в квартире дома по улице Кишиневской поселка Дубинино без присмотра троих детей в возрасте одного года, трех и четырех лет. Произошел пожар, малыши погибли. Ее муж в это время находился на работе. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности трем лицам"). Причиной пожара мог стать телевизор.
"Следователем следственного отдела по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих детей в результате пожара задержана 25-летняя жительница поселка Дубинино", — говорится в сообщении.
По обновленной информации ведомства, 25-летняя девушка ушла в магазин, оставив дома троих спящих сыновей. По пути она встретила знакомую, с которой употребила алкоголь. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении нее.
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайШарыповский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала