СК задержал мать детей, погибших при пожаре в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 мая — РИА Новости. Следственные органы задержали мать троих маленьких детей, погибших при пожаре в поселке Дубинино Красноярского края, сообщает региональный главк СК России.
Ранее СК сообщил, что днем 30 апреля мать отлучилась в магазин, оставив в квартире дома по улице Кишиневской поселка Дубинино без присмотра троих детей в возрасте одного года, трех и четырех лет. Произошел пожар, малыши погибли. Ее муж в это время находился на работе. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности трем лицам"). Причиной пожара мог стать телевизор.
"Следователем следственного отдела по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих детей в результате пожара задержана 25-летняя жительница поселка Дубинино", — говорится в сообщении.
По обновленной информации ведомства, 25-летняя девушка ушла в магазин, оставив дома троих спящих сыновей. По пути она встретила знакомую, с которой употребила алкоголь. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении нее.
