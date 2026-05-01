Пожар в подмосковном селе Ольгово потушили

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в подмосковном селе Ольгово был ликвидирован в 02.55 мск, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Московской области.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что пожарные тушат возгорание на территории животноводческой фермы и административного здания в селе Ольгово Подмосковья, пожар был локализован на 1700 квадратных метрах.
"В 02.55 мск ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
В Подмосковье вспыхнул пожар в кафе
30 апреля, 20:22