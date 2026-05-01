В Подмосковье локализовали пожар на территории животноводческой фермы

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар на территории животноводческой фермы в селе Ольгово Подмосковья локализован на 1700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что пожарные тушат возгорание на территории животноводческой фермы и административного здания в селе Ольгово Подмосковья.
"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
