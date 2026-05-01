В Подмосковье вспыхнул пожар на территории животноводческой фермы

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар на территории животноводческой фермы и административного здания на площади 1000 "квадратов" тушат в Подмосковье, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, село Ольгово Дмитровского городского округа. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло возгорание на территории животноводческой фермы и административного здания на площади 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В Подмосковье вспыхнул пожар в кафе
Вчера, 20:22