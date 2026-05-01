В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти актера Попова

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Подмосковье после смерти российского актера театра, кино и телевидения Романа Попова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив.