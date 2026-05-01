В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти актера Попова

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура
 
08:22 01.05.2026
В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти актера Романа Попова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Роман Попов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Роман Попов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Подмосковье после смерти российского актера театра, кино и телевидения Романа Попова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии.
"Попов Роман Алексеевич… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Отмечается, что дело ведет нотариус в подмосковном Красногорске.
Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив.
КультураКрасногорскРоман Попов (актер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала