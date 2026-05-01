Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже.
В этом году в манифестации участвуют несколько тысяч человек. Шествие стартовало с площади Республики и направилось к площади Нации.
Сначала мероприятие проходило мирно, но спустя несколько часов демонстранты начали забрасывать полицию бутылками. Силовики направили к месту проведения акции водометы.
Это традиционная демонстрация, которую организуют профсоюзы, в числе которых "Всеобщая конфедерация труда", а также молодежные организации, представители социалистических и коммунистических партий, сторонники движения "Желтые жилеты".