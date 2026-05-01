Минобороны рассказало подробности освобождения Покаляного - РИА Новости, 01.05.2026
13:07 01.05.2026 (обновлено: 13:19 01.05.2026)
Минобороны рассказало подробности освобождения Покаляного

ВСУ пытались удержать контроль над Покаляным за счет опытных инструкторов

  • Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области.
  • Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом, перекинув туда опытных инструкторов, но они были уничтожены.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Боевики ВСУ пытались удержать контроль над Покаляным за счёт опытных инструкторов, но были уничтожены, сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения СВО установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области.
"Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.
В Минобороны дополнили, что военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных российских беспилотников зашли и закрепились в селе.
