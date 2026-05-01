Поиски пропавшего на "Красноярских Столбах" туриста не принесли результата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали более 17 километров троп национального парка «Красноярские Столбы» в поисках пропавшего туриста.
- Поисковая операция, организованная по запросу МВД, не дала результата.
- Мужчина пропал 9 марта на «Красноярских Столбах», направившись к горе «Ермак».
КРАСНОЯРСК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") обследовали более 17 километров троп национального парка "Красноярские Столбы" в поисках пропавшего в марте 55-летнего мужчины, поиски не дали результата, сообщил отряд.
"Тридцатого апреля спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вновь отправились на поиски мужчины, пропавшего 9 марта на "Красноярских Столбах". Поисковая операция, организованная по запросу МВД, охватила значительную территорию: был обследован участок сложной горно-таежной местности и пройдено более 17 километров троп национального парка", - говорится в сообщении.
В поисково-спасательном отряде уточнили, что на данный момент мужчину найти не удалось.
Житель Красноярска ушел на прогулку в национальный парк 9 марта и пропал. По предварительным данным, в тот день мужчина на своем автомобиле приехал к восточному входу в нацпарк, припарковал машину и направился к горе "Ермак", после этого он перестал выходить на связь.
30 июня 2025, 01:42