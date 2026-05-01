Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 01.05.2026
Поиски пропавшего на "Красноярских Столбах" туриста не принесли результата

Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали более 17 километров троп национального парка «Красноярские Столбы» в поисках пропавшего туриста.
  • Поисковая операция, организованная по запросу МВД, не дала результата.
  • Мужчина пропал 9 марта на «Красноярских Столбах», направившись к горе «Ермак».
КРАСНОЯРСК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") обследовали более 17 километров троп национального парка "Красноярские Столбы" в поисках пропавшего в марте 55-летнего мужчины, поиски не дали результата, сообщил отряд.
"Тридцатого апреля спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вновь отправились на поиски мужчины, пропавшего 9 марта на "Красноярских Столбах". Поисковая операция, организованная по запросу МВД, охватила значительную территорию: был обследован участок сложной горно-таежной местности и пройдено более 17 километров троп национального парка", - говорится в сообщении.
В поисково-спасательном отряде уточнили, что на данный момент мужчину найти не удалось.
Житель Красноярска ушел на прогулку в национальный парк 9 марта и пропал. По предварительным данным, в тот день мужчина на своем автомобиле приехал к восточному входу в нацпарк, припарковал машину и направился к горе "Ермак", после этого он перестал выходить на связь.
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала