Поиски пропавшего на "Красноярских Столбах" туриста не принесли результата

КРАСНОЯРСК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") обследовали более 17 километров троп национального парка "Красноярские Столбы" в поисках пропавшего в марте 55-летнего мужчины, поиски не дали результата, сообщил отряд.

"Тридцатого апреля спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вновь отправились на поиски мужчины, пропавшего 9 марта на "Красноярских Столбах". Поисковая операция, организованная по запросу МВД, охватила значительную территорию: был обследован участок сложной горно-таежной местности и пройдено более 17 километров троп национального парка", - говорится в сообщении.

В поисково-спасательном отряде уточнили, что на данный момент мужчину найти не удалось.