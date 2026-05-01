Экс-следователь рассказал, как искать пропавшего Героя России
02:53 01.05.2026
Экс-следователь рассказал, как искать пропавшего Героя России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший следователь СК России Василий Козлов рассказал, что при поисках Героя России Алексея Асылханова необходимо работать с людьми, которые видели пропавшего последними.
  • По словам Козлова, для установления обстоятельств исчезновения нужно проводить допросы, очные ставки и психофизиологические экспертизы с применением полиграфа.
КЕМЕРОВО, 1 мая – РИА Новости. Следователям при поисках Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в начале апреля в Кемеровской области, необходимо работать с людьми, которые видели его последними, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
"Необходимо организовывать следственную работу с кругом общения исчезнувшего. Это допросы, проведение очных ставок, при наличии противоречий - психофизиологические экспертизы с применением полиграфа, работа психологов, обладающих навыками по вербальному и невербальному определению признаков лжи: анализ речи, языка тела и мимики допрашиваемого", – сказал агентства, комментируя вопрос о необходимых действиях следователей на данном этапе поисков.
Бывший следователь добавил, что в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве, нельзя ограничиваться проведением поисковых мероприятий.
"Практика расследования уголовных дел о безвестном исчезновении граждан показывает, что наиболее оптимальным способом установления обстоятельств безвестного исчезновения и места нахождения пропавшего является отработка на причастность к исчезновению тех лиц, кто видел пропавшего последним, с кем он находился до исчезновения", – сказал Козлов.
