Москвичам пообещали солнечную погоду 1 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Солнечная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура поднимется до девяти градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода улучшается, у нас уже более солнечная погода и более теплая, хотя днем местами может собраться небольшой дождик, брызнет один миллиметр, не более того. Днем в Москве плюс семь - плюс девять градусов", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что пока температура воздуха остается на пять-шесть градусов ниже климатической нормы.
