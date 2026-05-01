Синоптик рассказал, в каких регионах России наблюдается аномальная жара

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Аномальная температура до плюс 30 градусов наблюдается на юге Алтая, воздух прогрелся до плюс 28 градусов в Новосибирске и Барнауле, также до плюс 24 градусов поднялась температура в Красноярске, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.