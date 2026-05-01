Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 01.05.2026
Синоптик рассказал, в каких регионах России наблюдается аномальная жара

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная температура до плюс 30 градусов наблюдается на юге Алтая.
  • Воздух прогрелся до плюс 28 градусов в Новосибирске и Барнауле, до плюс 24 градусов — в Красноярске.
  • Повышение температуры после похолоданий в первую очередь произойдет на западе России — в Пскове и Калининграде, там воздух прогреется до плюс 24 градусов.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Аномальная температура до плюс 30 градусов наблюдается на юге Алтая, воздух прогрелся до плюс 28 градусов в Новосибирске и Барнауле, также до плюс 24 градусов поднялась температура в Красноярске, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что повышение температуры после похолоданий в первую очередь произойдет на западе России - в Пскове и Калининграде, там воздух прогреется до плюс 24 градусов.
"Это, конечно, юг Сибири. Потому что Алтай уже преодолел отметку плюс 30 градусов. Плюс 30 на юге Алтая - это очень и очень редкое явление. Там было небольшое понижение температуры после прохождения холодного фронта, но температура опять поднимется достаточно высоко. И 25-28 градусов - это и Новосибирск, и Барнаул. Чуть ниже, 22-24 градуса, в Красноярске", - рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, в каких регионах России наблюдается аномальная жара.
Республика АлтайНовосибирскБарнаулОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала