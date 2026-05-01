Синоптик рассказал, в каких регионах России наблюдается аномальная жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аномальная температура до плюс 30 градусов наблюдается на юге Алтая.
- Воздух прогрелся до плюс 28 градусов в Новосибирске и Барнауле, до плюс 24 градусов — в Красноярске.
- Повышение температуры после похолоданий в первую очередь произойдет на западе России — в Пскове и Калининграде, там воздух прогреется до плюс 24 градусов.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Аномальная температура до плюс 30 градусов наблюдается на юге Алтая, воздух прогрелся до плюс 28 градусов в Новосибирске и Барнауле, также до плюс 24 градусов поднялась температура в Красноярске, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что повышение температуры после похолоданий в первую очередь произойдет на западе России - в Пскове и Калининграде, там воздух прогреется до плюс 24 градусов.
"Это, конечно, юг Сибири. Потому что Алтай уже преодолел отметку плюс 30 градусов. Плюс 30 на юге Алтая - это очень и очень редкое явление. Там было небольшое понижение температуры после прохождения холодного фронта, но температура опять поднимется достаточно высоко. И 25-28 градусов - это и Новосибирск, и Барнаул. Чуть ниже, 22-24 градуса, в Красноярске", - рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, в каких регионах России наблюдается аномальная жара.
30 апреля, 11:45