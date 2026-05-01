Москвичей ждут солнечные дни в майские праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второго и третьего мая в Москве ожидаются солнечные дни без осадков.
- Температура воздуха днем 2 мая достигнет до плюс 15 градусов, а 3 мая — до плюс 20 градусов тепла.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Второго и третьего мая в Москве ожидаются солнечные дни и без осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Выходные в столице пройдут без осадков, но с переменной облачностью. Однако это не помешает солнцу греть москвичей в эти (дни), так как температура днем составит 2 мая до плюс 15 градусов, а 3 мая до плюс 20 градусов тепла", — рассказала синоптик.
По её словам, ночь с субботы на воскресенье пройдет так же без осадков с температурой воздуха от плюс 6 до плюс 8 градусов.