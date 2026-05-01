МЧС объяснило запрет на жарку шашлыков в Подмосковье

"На этот период времени использование мангалов и любого открытого огня запрещено", - подчеркнул представитель ведомства, уточнив, что дополнительные требования пожарной безопасности устанавливаются муниципальным правовым актом о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима.

По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц накладывается штраф в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.