МЧС объяснило запрет на жарку шашлыков в Подмосковье - РИА Новости, 01.05.2026
03:20 01.05.2026
МЧС объяснило запрет на жарку шашлыков в Подмосковье

В Подмосковье запретили использовать мангалы и открытый огонь

© РИА Новости / Владимир Песня | Горящие дрова в мангале на участке в коттеджном посёлке
Горящие дрова в мангале на участке в коттеджном посёлке - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Горящие дрова в мангале на участке в коттеджном посёлке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области с 20 апреля введен особый противопожарный режим.
  • В рамках этого режима запрещен использование мангалов и любого открытого огня для приготовления пищи.
  • За нарушение режима предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Введенный 20 апреля на территории всех муниципальных образований Московской области особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на использование мангалов и любого открытого огня для приготовления пищи, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Согласно пункту 9 приложения №4 правил противопожарного режима в РФ, использование открытого огня, в том числе разведение костров для приготовления пищи, запрещается при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что особый противопожарный режим на территории Подмосковья действует в соответствии с постановлением губернатора с 20 апреля.
"На этот период времени использование мангалов и любого открытого огня запрещено", - подчеркнул представитель ведомства, уточнив, что дополнительные требования пожарной безопасности устанавливаются муниципальным правовым актом о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима.
По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц накладывается штраф в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
РоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
