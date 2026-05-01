Более 150 тыс человек получили высокотехнологичную медпомощь в Петербурге

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В прошлом году в Санкт-Петербурге более 150 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь, что на 15% больше, чем в 2024 году, сообщил губернатор Александр Беглов.

Зампред Совбеза в ходе визита ознакомился с работой отделения интенсивной терапии патологии новорожденных и недоношенных детей, а также отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии. Помимо этого, Медведев посетил ситуационный центр учреждения, где в том числе развернут телемедицинский центр, который взаимодействует с регионами России для консультативной поддержи ведения самых сложных пациентов.

Как рассказал Беглов, в 2024 году вместе с „Единой Россией“ была сформирована программа "Десять приоритетов развития Санкт‑Петербурга".

"При поддержке федерального центра развиваются такие уникальные петербургские медицинские центры как НМИЦ имени Алмазова. За шесть лет мы преобразили систему здравоохранения в городе. Построены современные стационары, поликлиники. Идет оснащение самым передовым, высокотехнологичным оборудованием. В прошлом году в Петербурге более 150 тысяч человек получили высокотехнологичную помощь, что на 15% больше, чем в предыдущем году", — сказал Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Кроме того, в рамках мероприятия Беглов отметил, что в феврале этого года в Центре имени Алмазова при поддержке правительства Петербурга и " Сбера " был открыт Центр искусственного интеллекта в медицине и кампус "Школы 21".

Это создает уникальные возможности для самого Центра Алмазова и для всех вузов Петербурга, не только медицинских. Практическая медицина, профильная наука и подготовка уникальных специалистов теперь объединяются современной цифровой средой на новой коммуникационной площадке.

Беглов также уточнил, что по обращению депутатов "Единой России" Голикова дала поручение, чтобы в вузах создавались комнаты матери и ребенка.

"В петербургских вузах открываются такие комнаты. В каждом районе созданы бесплатные пункты проката, где можно взять кроватку, коляску – дорогостоящие вещи. При рождении ребенка студенческим семьям выплачивается 200 тысяч рублей", ­— отметил Беглов.

По данным пресс-службы администрации Петербурга, в городе растет доля помощи по наиболее дорогостоящим видам, таким как "Трансплантация", "Сердечно‑сосудистая хирургия", "Нейрохирургия".

За период с 2021 по 2025 год в учреждения здравоохранения Петербурга было приобретено 12,88 тысячи единиц оборудования на общую сумму 22,8 миллиарда рублей, в том числе 22 КТ, 14 аппаратов МРТ, 16 ангиографических систем. С 2019 по 2025 год открыты 74 амбулаторно‑поликлинических отделения. Из них 21 – поликлиники.