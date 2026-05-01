Более 150 тыс человек получили высокотехнологичную медпомощь в Петербурге

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В прошлом году в Санкт-Петербурге более 150 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь, что на 15% больше, чем в 2024 году, сообщил губернатор Александр Беглов.
В пятницу заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Он приехал в центр вместе с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым, вице-премьером Татьяной Голиковой, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, а также полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей.
Зампред Совбеза в ходе визита ознакомился с работой отделения интенсивной терапии патологии новорожденных и недоношенных детей, а также отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии. Помимо этого, Медведев посетил ситуационный центр учреждения, где в том числе развернут телемедицинский центр, который взаимодействует с регионами России для консультативной поддержи ведения самых сложных пациентов.
Как рассказал Беглов, в 2024 году вместе с „Единой Россией“ была сформирована программа "Десять приоритетов развития Санкт‑Петербурга".
"При поддержке федерального центра развиваются такие уникальные петербургские медицинские центры как НМИЦ имени Алмазова. За шесть лет мы преобразили систему здравоохранения в городе. Построены современные стационары, поликлиники. Идет оснащение самым передовым, высокотехнологичным оборудованием. В прошлом году в Петербурге более 150 тысяч человек получили высокотехнологичную помощь, что на 15% больше, чем в предыдущем году", — сказал Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Кроме того, в рамках мероприятия Беглов отметил, что в феврале этого года в Центре имени Алмазова при поддержке правительства Петербурга и "Сбера" был открыт Центр искусственного интеллекта в медицине и кампус "Школы 21".
Это создает уникальные возможности для самого Центра Алмазова и для всех вузов Петербурга, не только медицинских. Практическая медицина, профильная наука и подготовка уникальных специалистов теперь объединяются современной цифровой средой на новой коммуникационной площадке.
Беглов также уточнил, что по обращению депутатов "Единой России" Голикова дала поручение, чтобы в вузах создавались комнаты матери и ребенка.
"В петербургских вузах открываются такие комнаты. В каждом районе созданы бесплатные пункты проката, где можно взять кроватку, коляску – дорогостоящие вещи. При рождении ребенка студенческим семьям выплачивается 200 тысяч рублей", — отметил Беглов.
По данным пресс-службы администрации Петербурга, в городе растет доля помощи по наиболее дорогостоящим видам, таким как "Трансплантация", "Сердечно‑сосудистая хирургия", "Нейрохирургия".
За период с 2021 по 2025 год в учреждения здравоохранения Петербурга было приобретено 12,88 тысячи единиц оборудования на общую сумму 22,8 миллиарда рублей, в том числе 22 КТ, 14 аппаратов МРТ, 16 ангиографических систем. С 2019 по 2025 год открыты 74 амбулаторно‑поликлинических отделения. Из них 21 – поликлиники.
В прошлом году по программе "Модернизация первичного звена" был проведен капитальный ремонт 19 зданий медицинских организаций, приобретено 1,396 тысячи единиц оборудования для организаций, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь.