Песков ответил на вопрос о сроке работы Меликова на посту главы Дагестана - РИА Новости, 01.05.2026
10:53 01.05.2026 (обновлено: 11:04 01.05.2026)
Песков ответил на вопрос о сроке работы Меликова на посту главы Дагестана

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Решение о том, будет ли Сергей Меликов дорабатывать предусмотренный срок на посту главы Дагестана или в регионе будет назначен исполняющий обязанности главы республики примет президент РФ Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин решит", - сообщил Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
В четверг Путин провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок полномочий на посту главы региона заканчивается в сентябре. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост руководителя республики, глава государства ее поддержал.
