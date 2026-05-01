Песков ответил на вопрос о сроке работы Меликова на посту главы Дагестана

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Решение о том, будет ли Сергей Меликов дорабатывать предусмотренный срок на посту главы Дагестана или в регионе будет назначен исполняющий обязанности главы республики примет президент РФ Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Путин провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок полномочий на посту главы региона заканчивается в сентябре. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост руководителя республики, глава государства ее поддержал.