Фидан обсудил с Аракчи ситуацию на переговорах США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы МИД Турции и Ирана Фидан и Аракчи провели телефонный разговор.
- Они обсудили ситуацию в переговорном процессе между Ираном и США.
АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи в телефоном разговоре обсудили последнюю ситуацию в переговорном процессе США и Ирана, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - сообщил собеседник агентства.
В ходе беседы обсуждалось текущее положение дел в переговорном процессе между Ираном и США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
