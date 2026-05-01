Фидан обсудил с Аракчи ситуацию на переговорах США и Ирана

АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи в телефоном разговоре обсудили последнюю ситуацию в переговорном процессе США и Ирана, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.