- Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад должен перестать оспаривать принадлежность новых регионов к России.
- Джонсон подчеркнул, что западным странам нужно с уважением относиться к требованиям России и не пытаться использовать любые формы переговоров для искажения целей СВО.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Запад должен перестать оспаривать принадлежность новых регионов к России, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context.
"Запад должен признать Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск за Российской Федерацией, наряду с Крымом. <…> Никаких переговоров по этому поводу не может быть! <…> Нет, теперь это навсегда часть России", — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что западным странам нужно с уважением относиться к требованиям России и не пытаться использовать любые формы переговоров для искажения целей СВО.
"Удивительно наблюдать, как Запад не прислушивается к тому, что говорят русские. <…> Россия не шутит. Россия не угрожает. Россия говорит, что она собирается делать", — резюмировал Джонсон.
Ранее в Кремле отмечали, что в ходе дипломатических консультаций американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В марте официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".