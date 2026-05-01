12:14 01.05.2026 (обновлено: 12:50 01.05.2026)
Парламент Азербайджана начал процедуру прекращения членства в "Евронесте"

© РИА Новости / Алексей Куденко. Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Азербайджана начал процедуру прекращения членства в «Евронест».
  • Ранее парламент Азербайджана сообщил о приостановлении сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям.
  • МИД Азербайджана заявил, что положения резолюции Европейского парламента от 30 апреля искажают реальность и противоречат принципам объективности.
БАКУ, 1 мая - РИА Новости. Парламент Азербайджана начал процедуру прекращения членства азербайджанской делегации в парламентской ассамблее "Евронест", созданной Евросоюзом для сотрудничества с восточными странами, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламент Азербайджана).
Ранее парламент Азербайджана сообщил о приостановлении сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям в связи с их антиазербайджанской деятельностью.
"Начата процедура прекращения членства Милли Меджлиса в парламентской ассамблее "Евронест", - говорится в сообщении.
Ранее МИД Азербайджана заявил, что положения резолюции Европейского парламента от 30 апреля искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств.
