Парламент Азербайджана начал процедуру прекращения членства в "Евронесте"

Краткий пересказ от РИА ИИ
БАКУ, 1 мая - РИА Новости. Парламент Азербайджана начал процедуру прекращения членства азербайджанской делегации в парламентской ассамблее "Евронест", созданной Евросоюзом для сотрудничества с восточными странами, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламент Азербайджана).
Ранее парламент Азербайджана сообщил о приостановлении сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям в связи с их антиазербайджанской деятельностью.
"Начата процедура прекращения членства Милли Меджлиса в парламентской ассамблее "Евронест", - говорится в сообщении.
Ранее МИД Азербайджана заявил, что положения резолюции Европейского парламента от 30 апреля искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств.