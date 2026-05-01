Парламент Азербайджана начал процедуру прекращения членства в "Евронесте"

БАКУ, 1 мая - РИА Новости. Парламент Азербайджана начал процедуру прекращения членства азербайджанской делегации в парламентской ассамблее "Евронест", созданной Евросоюзом для сотрудничества с восточными странами, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламент Азербайджана).

"Начата процедура прекращения членства Милли Меджлиса в парламентской ассамблее "Евронест", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что положения резолюции Европейского парламента от 30 апреля искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств.