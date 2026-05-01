Палестинская футбольная ассоциация пошла в CAS из-за неотстранения Израиля
00:47 01.05.2026 (обновлено: 01:46 01.05.2026)
Палестинская футбольная ассоциация пошла в CAS из-за неотстранения Израиля

© РИА Новости / Антон Денисов | Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб объявил о решении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа ФИФА отстранить израильские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.
  • В марте 2026 года ФИФА объявила о решении не предпринимать санкций против Израильской футбольной ассоциации из-за нерешенного правового статуса территории.
  • Эксперты ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях, а группа из 48 профессиональных спортсменов направила в УЕФА письмо с призывом приостановить участие Израиля в международных соревнованиях.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Палестинской футбольной ассоциации (PFA) Джибриль Раджуб объявил на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в канадском Ванкувере о решении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа организации отстранить израильские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.
В марте 2024 года PFA направила в ФИФА письмо с требованием рассмотреть вопрос возможных санкций в отношении Израиля. В октябре того же года по итогам совета ФИФА комитету по управлению, аудиту и соблюдению правил было поручено расследовать участие команд в соревнованиях под эгидой Израильской футбольной ассоциации (IFA) на территории Палестины. Также дисциплинарному комитету ФИФА поручили расследовать нарушения, связанные с дискриминацией. В марте 2026-го ФИФА объявила о решении не предпринимать санкций против IFA из-за нерешенного правового статуса территории.
"Во имя честности ФИФА, во имя равного достоинства каждой ассоциации мы надеемся, что с использованием следующего юридического инструмента этот вопрос будет урегулирован в соответствии с законом - в Спортивном арбитражном суде. Хотя мы хотели бы получить эту резолюцию от самой ФИФА. Мы все еще надеемся, что ФИФА предпримет мужественные шаги для того, чтобы защитить фундаментальные права каждого члена данного конгресса", - заявил Раджуб.
Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила в УЕФА письмо с призывом приостановить участие Израиля в международных соревнованиях.
ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля
ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля
19 марта, 22:11
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)PFAСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
