Палестинская футбольная ассоциация пошла в CAS из-за неотстранения Израиля

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Палестинской футбольной ассоциации (PFA) Джибриль Раджуб объявил на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в канадском Ванкувере о решении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа организации отстранить израильские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.

В марте 2024 года PFA направила в ФИФА письмо с требованием рассмотреть вопрос возможных санкций в отношении Израиля. В октябре того же года по итогам совета ФИФА комитету по управлению, аудиту и соблюдению правил было поручено расследовать участие команд в соревнованиях под эгидой Израильской футбольной ассоциации (IFA) на территории Палестины. Также дисциплинарному комитету ФИФА поручили расследовать нарушения, связанные с дискриминацией. В марте 2026-го ФИФА объявила о решении не предпринимать санкций против IFA из-за нерешенного правового статуса территории.

« "Во имя честности ФИФА, во имя равного достоинства каждой ассоциации мы надеемся, что с использованием следующего юридического инструмента этот вопрос будет урегулирован в соответствии с законом - в Спортивном арбитражном суде. Хотя мы хотели бы получить эту резолюцию от самой ФИФА. Мы все еще надеемся, что ФИФА предпримет мужественные шаги для того, чтобы защитить фундаментальные права каждого члена данного конгресса", - заявил Раджуб.