Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: более 200 экскурсантов посетили завод модульного домостроения
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 01.05.2026
Овчинский: более 200 экскурсантов посетили завод модульного домостроения

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 200 человек посетили с экскурсией в 2026 году завод модульного домостроения концерна "МонАрх", продукция которого в том числе активно используется при реализации программы реновации в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Технология модульного домостроения меняет представление о качестве массовой застройки. Большая часть работ проходит в заводском цехе, что улучшает качество и ускоряет процесс, исключая зависимость от погодных условий. Это делает строительство комфортным для жителей соседних домов: меньше шума, тяжелой техники и загрязнения улиц, а также обеспечивает строгий контроль качества в заводских условиях. Жители, интересующиеся современными строительными технологиями, а также участники программы реновации могут лично убедиться в качестве исполнения и технологичности реализуемого комбинатом жилья", – приводит его слова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как указывается в сообщении, экскурсия проходит по ключевым участкам предприятия и знакомит с полным циклом производства – от подготовки арматуры до готового жилого модуля.
Крупномодульное производство жилья в интересах реновации развернуто в столице на базе открытого в 2025 году комбината, входящего в группу "МонАрх". Проектная мощность завода – 450 тысяч квадратных метров в год.
В конце прошлого года в рамках программы реновации по технологии крупномодульного домостроения был сдан дом на улице Гарибальди. Его возвели всего за шесть с половиной месяцев, отмечается в сообщении.
Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 7,9 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала