Овчинский: более 200 экскурсантов посетили завод модульного домостроения

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 200 человек посетили с экскурсией в 2026 году завод модульного домостроения концерна "МонАрх", продукция которого в том числе активно используется при реализации программы реновации в Москве, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Технология модульного домостроения меняет представление о качестве массовой застройки. Большая часть работ проходит в заводском цехе, что улучшает качество и ускоряет процесс, исключая зависимость от погодных условий. Это делает строительство комфортным для жителей соседних домов: меньше шума, тяжелой техники и загрязнения улиц, а также обеспечивает строгий контроль качества в заводских условиях. Жители, интересующиеся современными строительными технологиями, а также участники программы реновации могут лично убедиться в качестве исполнения и технологичности реализуемого комбинатом жилья", – приводит его слова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Как указывается в сообщении, экскурсия проходит по ключевым участкам предприятия и знакомит с полным циклом производства – от подготовки арматуры до готового жилого модуля.

Крупномодульное производство жилья в интересах реновации развернуто в столице на базе открытого в 2025 году комбината, входящего в группу "МонАрх". Проектная мощность завода – 450 тысяч квадратных метров в год.

В конце прошлого года в рамках программы реновации по технологии крупномодульного домостроения был сдан дом на улице Гарибальди. Его возвели всего за шесть с половиной месяцев, отмечается в сообщении.