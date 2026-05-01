В Новгородской области объявили беспилотную опасность
11:42 01.05.2026
В Новгородской области объявили беспилотную опасность

Вид на площадь и здание Новгородской областной администрации в Великом Новгороде
Вид на площадь и здание Новгородской областной администрации в Великом Новгороде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Новгородской области объявлена опасность, связанная с БПЛА.
  • Жителям Новгородской области сообщили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена на территории Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в СМС-рассылке жителям.
"Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112", - говорится в сообщении.
