В Новгородской области объявили беспилотную опасность

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена на территории Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в СМС-рассылке жителям.
"Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112", - говорится в сообщении.