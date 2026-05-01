В Москве открылись новые пункты сбора пластиковых крышек

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Новые пункты для сбора пластиковых крышек и батареек открылись на интерактивной карте проекта "Экоточки Москвы", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"На интерактивной карте проекта "Экоточки Москвы" открылись новые пункты для сбора пластиковых крышек и батареек. Проект с осени 2024 года реализует столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Благодаря экологической инициативе жители мегаполиса могут сдать на вторичную переработку одежду и текстиль, блистеры от лекарств, игрушки, книги и бытовую технику через сеть специализированных контейнеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без переработки пластик десятилетиями выделяет микрочастицы, которые загрязняют окружающую среду, а из батареек при неправильной утилизации выделяются токсичные вещества — свинец и ртуть. Уточняется, что при попадании в почву или воду они вредят экосистемам и негативно влияют на флору и фауну.
