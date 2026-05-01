14:12 01.05.2026 (обновлено: 14:35 01.05.2026)
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к основателю "Русагро"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замгенпрокурора подал антикоррупционный иск об изъятии имущества основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича.
  • Также иски поданы к экс-гендиректора Максиму Басову и еще четырем физическим лицам, а также двум коммерческим организациям.
  • Предварительная беседа по делу назначена на 4 мая.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России подал в Хамовнический суд Москвы антикоррупционный иск об изъятии в доход государства движимого и недвижимого имущества основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора Максима Басова и еще четырех физических лиц, а также двух коммерческих организаций, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Предварительная беседа по делу назначена на 4 мая в 10.00", - говорится в материалах.
Согласно материалам дела, ответчиками по иску, поданному в рамках закона 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", значатся: Мошкович В.Н., Басов М.Д., Быковская Н.А., Площанская Л.В., Трибунская Ю.Н., Трибунский С.А., ООО "Финансовый ресурс" и ООО Производственно-коммерческая компания "Профит".
Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что представители ГК "Русагро" под предлогом инвестирования заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению.
Вместе с тем, в мае 2025 года Мошковичу было предъявлено обвинение в даче взятки бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие указывало, что бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье якобы в качестве подарка, однако защита Мошковича опровергла в суде данные сведения.
Оба дела объединены в одно производство.
Генеральная прокуратура РФРусагроПроисшествияВадим МошковичСолнечные продуктыТамбовская областьСергей Иванов (политик)
 
 
