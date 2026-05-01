Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к основателю "Русагро"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России подал в Хамовнический суд Москвы антикоррупционный иск об изъятии в доход государства движимого и недвижимого имущества основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора Максима Басова и еще четырех физических лиц, а также двух коммерческих организаций, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.