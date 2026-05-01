Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "повышением пенсии"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы (фракция "ЛДПР"), заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил россиян о новой мошеннической схеме с "повышением пенсии".
"Первый звонок: мошенник представляется сотрудником отдела кадров прежнего места работы жертвы. Он сообщает о "повышении пенсии" и просит код из СМС, якобы для передачи данных в Пенсионный фонд. На этом этапе злоумышленник получает доступ к личному кабинету на Госуслугах или в банке. Второй звонок: спустя время жертве звонит "следователь ФСБ". Он сообщает о попытках оформить кредит через личный кабинет банка", - рассказал Панеш "Ленте.ру".
Депутат добавил, что далее с пенсионером связывается "представитель ЦБ РФ", который убеждает, что деньги на счетах являются государственными и их нужно отправить в определенный офис, получить "протокол изъятия". Затем, по словам Панеша, средства обещают вернуть, но предупреждают, что операция засекречена и нельзя разглашать информацию. В итоге пенсионер теряет все сбережения.
4 декабря 2025, 04:42