Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали пугать россиян штрафами за борщевик, рассылая сообщения от лица «Земельного надзора» или местной администрации.

Жертвам сообщают о необходимости оплатить «скидку» или «услуги инспектора» по ссылке, ведущей на сайт-клон «Госуслуг».

Реальный штраф выписывается только после выездной проверки с составлением акта, а не по СМС.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мошенники от лица "Земельного надзора" или местной администрации начали пугать россиян штрафами за обнаружение борщевика на участке, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники рассылают владельцам участков сообщения (через мессенджеры или смс) от лица "Земельного надзора" или администрации. В уведомлении сообщается, что на участке обнаружены очаги опасного сорняка", - предупредили там.

"Жертве грозит штраф от 50 000 рублей, но "в порядке досудебного урегулирования" предлагают оплатить "скидку" или "услуги инспектора" по ссылке, ведущей на сайт-клон "Госуслуг", - указали в "Мошеловке".

Целевой группой такой схемы являются владельцы загородных участков, дачники, пенсионеры. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце пик вегетации борщевика и начало массовых рейдов земельного надзора.

В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам на оплату штрафов из непроверенных сообщений.