Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали пугать россиян штрафами за борщевик
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 01.05.2026
Мошенники начали пугать россиян штрафами за борщевик

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали пугать россиян штрафами за борщевик, рассылая сообщения от лица «Земельного надзора» или местной администрации.
  • Жертвам сообщают о необходимости оплатить «скидку» или «услуги инспектора» по ссылке, ведущей на сайт-клон «Госуслуг».
  • Реальный штраф выписывается только после выездной проверки с составлением акта, а не по СМС.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мошенники от лица "Земельного надзора" или местной администрации начали пугать россиян штрафами за обнаружение борщевика на участке, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают владельцам участков сообщения (через мессенджеры или смс) от лица "Земельного надзора" или администрации. В уведомлении сообщается, что на участке обнаружены очаги опасного сорняка", - предупредили там.
"Жертве грозит штраф от 50 000 рублей, но "в порядке досудебного урегулирования" предлагают оплатить "скидку" или "услуги инспектора" по ссылке, ведущей на сайт-клон "Госуслуг", - указали в "Мошеловке".
Целевой группой такой схемы являются владельцы загородных участков, дачники, пенсионеры. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце пик вегетации борщевика и начало массовых рейдов земельного надзора.
В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам на оплату штрафов из непроверенных сообщений.
"Реальный штраф выписывается только после выездной проверки с составлением акта, а не по смс. Проверяйте наличие задолженности только через официальный портал "Госуслуг" или сайт Росреестра", - заключили специалисты.
ПроисшествияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)РоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала