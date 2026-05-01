Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали самые распространенные схемы мошенников
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 01.05.2026
В Госдуме назвали самые распространенные схемы мошенников

РИА Новости: самой распространенной схемой мошенников остается "безопасный счет"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самыми распространенными схемами телефонных мошенников в России остаются звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи.
  • Злоумышленники активно используют социальную инженерию, имитацию банков и правоохранительных органов, а также технологии искусственного интеллекта.
  • Критически важно развивать цифровую грамотность граждан, внедрять системные антифрод-решения и усиливать координацию между банками, операторами связи и государственными структурами.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Самыми распространенными схемами телефонных мошенников в России остаются звонки о "безопасном счете", инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи, при этом злоумышленники активно используют социальную инженерию, имитацию банков и правоохранительных органов, а также технологии искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Главная ставка делается на давление, срочность и имитацию официальных источников - банков, правоохранительных органов, госуслуг. В результате жертва сама передает деньги или доступ к своим счетам", - сказал Немкин.
Он отметил, что в России структура кибермошенничества во многом повторяет общемировые тренды: более 90% преступлений по-прежнему завязаны на социальной инженерии - когда злоумышленники не взламывают системы, а "взламывают" поведение человека.
"Наиболее распространенным сценарием остается так называемая "защита средств" или "безопасный счет". Мошенники представляются сотрудниками банка или силовых структур и убеждают человека, что его деньги находятся под угрозой - якобы оформляется кредит, идет попытка списания или проводится "операция по выявлению преступников", - добавил депутат.
По словам Немкина, под этим предлогом гражданина заставляют срочно перевести средства на подконтрольные злоумышленникам счета, и часто схема усложняется: сначала звонит "оператор связи" или "служба безопасности", затем подключаются "следователи".
"На втором месте - инвестиционные мошенничества, которые активно маскируются под легальные финансовые инструменты. Через рекламу в интернете и социальных сетях людям обещают быстрый доход от вложений в акции, криптовалюту или "уникальные платформы", - рассказал он.
Парламентарий пояснил, что после регистрации с жертвой связывается "персональный менеджер", который сопровождает процесс инвестирования и показывает фиктивный рост доходности, однако при попытке вывести средства возникают "комиссии", "налоги" или блокировки, а затем связь с мошенниками обрывается.
"Третья по распространенности схема - фальшивые онлайн-продажи. Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров по заниженной цене - от электроники и автозапчастей до аренды жилья. Основная цель - получить предоплату или полную оплату до передачи товара. После получения денег продавец исчезает", - сообщил Немкин, подчеркнув, что особую опасность представляют сделки вне официальных площадок и попытки перевести общение в мессенджеры.
Ключевая проблема, как уточнил член думского комитета, заключается в том, что мошеннические сценарии становятся все более многоступенчатыми и психологически выверенными, а преступники используют утечки данных, подмену номеров, элементы социальной инженерии и даже технологии искусственного интеллекта для имитации голосов и документов.
"В этих условиях критически важно развивать цифровую грамотность граждан, внедрять системные антифрод-решения и усиливать координацию между банками, операторами связи и государственными структурами", - подытожил он.
ОбществоРоссияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала