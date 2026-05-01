МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины силой мобилизовали мужчину, который выгуливал собаку, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"В Одессе военкомы забрали мужчину, выгуливавшего собаку, бросив ее на улице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также опубликовало видео брошенной собаки на улице.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
