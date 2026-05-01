В Одессе военкомы силой мобилизовали мужчину, выгуливавшего собаку
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 01.05.2026
В Одессе военкомы силой мобилизовали мужчину, выгуливавшего собаку

В Одессе сотрудники ТЦК бросили на улице собаку, силой мобилизовав ее хозяина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Одессе силой мобилизовали мужчину, который выгуливал собаку.
  • Мужчину забрали, оставив его собаку на улице.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины силой мобилизовали мужчину, который выгуливал собаку, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
Одессе военкомы забрали мужчину, выгуливавшего собаку, бросив ее на улице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также опубликовало видео брошенной собаки на улице.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
