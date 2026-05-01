Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Состояние раненых на границе Херсонской и Запорожской областей троих детей тяжелое, все они госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе, сообщили РИА Новости в Минздраве Крыма.
Трое детей ранены после атаки дрона ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей в пятницу, один из них в крайне тяжелом состоянии, также пострадала женщина, сообщил ранее заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"В ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" госпитализированы трое детей, пострадавших в результате атаки ВСУ в Херсонской области. В настоящее время состояние двоих детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка — как средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в минздраве.