Эксперт рассказал, как не попасть на мошенников при оформлении микрозайма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель департамента информационной безопасности "Банки.ру" Гараев рассказал, как не попасть на мошенников при оформлении микрозайма.
- Он посоветовал проверять, находится ли микрофинансовая организация в реестре Банка России.
- Кроме того, по его словам, необходимо проверять адрес сайта кредитора, так как мошенники могут подделать его.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. При оформлении микрозайма стоит обратить внимание, находится ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре Банка России, и проверить адрес сайта кредитора, который могут подделать мошенники, рассказал РИА Новости руководитель департамента информационной безопасности финансового маркетплейса "Банки.ру" Тимур Гараев.
Он указал, что из-за ужесточения регулирования МФО растет риск обращения к нелегальным кредиторам, что, в свою очередь, повышает вероятность мошенничества – особенно на фоне того, что 91% микрозаймов оформляется в онлайн-формате.
"Важно знать отличия надежных кредиторов от сомнительных финансовых сервисов. Во-первых, это прозрачность самой площадки. У законной платформы юридическая информация всегда находится в открытом доступе: данные о компании, лицензии, регистрация в реестрах", – сказал Гараев.
Важно проверить организацию, например, через лицензии Банка России или профильные маркетплейсы, которые предоставляют информацию о том, находится ли кредитор в реестре ЦБ. Если компании нет в списках, от нее лучше отказаться, посоветовал он.
"Во-вторых, важно проверить адрес сайта: мошеннические платформы часто используют похожие домены или копируют внешний вид известных сервисов. Например, вместо официального адреса может быть почти идентичный, но с лишней буквой, которую сложно заметить сразу", – продолжил эксперт.
Переходить на сервисы нужно только напрямую из поисковой строки браузера, а не по ссылкам из сообщений или рекламы, сказал он.
"В-третьих, элементы интерфейса сайта могут стать дополнительным сигналом. Если баннеры и объявления с первой секунды агрессивно подталкивают пользователя к срочному оформлению или обещают гарантированное одобрение без проверок, это повод насторожиться", – добавил Гараев.
Аналитик привел в пример формулировки "Одобрим без проверок", "Получите деньги прямо сейчас", "100% гарантия выдачи" или таймеры с обратным отсчетом, которые торопят оформить заявку, назвав их "типичными признаками давления на пользователя". Такие сценарии часто используются в мошеннических схемах, чтобы ускорить принятие решения и снизить внимательность, уточнил он.
"В целом большинство мошеннических схем строятся на трех вещах: давлении, непрозрачных условиях и запросах "быстрых" данных. Злоумышленники, как правило, избегают официальных документов", – указал Гараев. Надежные сервисы всегда предоставляют реквизиты компании, договор и условия оформления, подчеркнул он.
Безопасность при выборе финансовой платформы – это сочетание двух факторов: ответственности сервиса и осознанного поведения пользователя, обратил внимание Гараев. Чем внимательнее человек относится к своим данным и условиям оформления, тем ниже риск быть обманутым, сказал он в заключение.
