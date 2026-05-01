Эксперт рассказал, как не попасть на мошенников при оформлении микрозайма

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. При оформлении микрозайма стоит обратить внимание, находится ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре Банка России, и проверить адрес сайта кредитора, который могут подделать мошенники, рассказал РИА Новости руководитель департамента информационной безопасности финансового маркетплейса "Банки.ру" Тимур Гараев.

Он указал, что из-за ужесточения регулирования МФО растет риск обращения к нелегальным кредиторам, что, в свою очередь, повышает вероятность мошенничества – особенно на фоне того, что 91% микрозаймов оформляется в онлайн-формате.

« "Важно знать отличия надежных кредиторов от сомнительных финансовых сервисов. Во-первых, это прозрачность самой площадки. У законной платформы юридическая информация всегда находится в открытом доступе: данные о компании, лицензии, регистрация в реестрах", – сказал Гараев.

Важно проверить организацию, например, через лицензии Банка России или профильные маркетплейсы, которые предоставляют информацию о том, находится ли кредитор в реестре ЦБ . Если компании нет в списках, от нее лучше отказаться, посоветовал он.

"Во-вторых, важно проверить адрес сайта: мошеннические платформы часто используют похожие домены или копируют внешний вид известных сервисов. Например, вместо официального адреса может быть почти идентичный, но с лишней буквой, которую сложно заметить сразу", – продолжил эксперт.

Переходить на сервисы нужно только напрямую из поисковой строки браузера, а не по ссылкам из сообщений или рекламы, сказал он.

« "В-третьих, элементы интерфейса сайта могут стать дополнительным сигналом. Если баннеры и объявления с первой секунды агрессивно подталкивают пользователя к срочному оформлению или обещают гарантированное одобрение без проверок, это повод насторожиться", – добавил Гараев.

Аналитик привел в пример формулировки "Одобрим без проверок", "Получите деньги прямо сейчас", "100% гарантия выдачи" или таймеры с обратным отсчетом, которые торопят оформить заявку, назвав их "типичными признаками давления на пользователя". Такие сценарии часто используются в мошеннических схемах, чтобы ускорить принятие решения и снизить внимательность, уточнил он.

"В целом большинство мошеннических схем строятся на трех вещах: давлении, непрозрачных условиях и запросах "быстрых" данных. Злоумышленники, как правило, избегают официальных документов", – указал Гараев. Надежные сервисы всегда предоставляют реквизиты компании, договор и условия оформления, подчеркнул он.