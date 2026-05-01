"Канцлер Украины". Слова Трампа о Мерце вызвали переполох в Германии
16:54 01.05.2026

"Канцлер Украины". Слова Трампа о Мерце вызвали переполох в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают жесткую критику американского лидера в адрес канцлера Германии.
  • Некоторые комментаторы считают, что Германия теряет влияние во внешней политике и должна сосредоточиться на внутренних проблемах.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают жесткую критику американского лидера Дональда Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца.
"Он прав. Высокомерное морализаторство наших политиков, вероятно, является попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. И даже в этом они терпят неудачу", — написал один комментатор.
"Германия прикидывается борцом за справедливость в войне на Украине, в то время как ее собственная экономика и безопасность рушатся. Одновременно с этим она читает нотации США – своему важнейшему партнеру. Именно так Германия теряет влияние во внешней политике", — обрушился с критикой другой.
"Канцлер Украины, избранный в Германии, должен, черт возьми, позаботиться о нашей разваливающейся стране, вместо того чтобы играть в "великого" мирового лидера. В этой роли он просто позорится", —высказался третий.
"Глупость Мерца, предавшего партнера по блоку своими высказываниями, теперь оборачивается против него. <…> Он — позорная фигура для нашей страны", — поделился мнением еще один пользователь.
В понедельник Мерц на встрече с учениками гимназии в Марсберге заявил, что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Он отметил, что иранская сторона, в отличие от американской, действует более эффективно в переговорном процессе. После этого глава Белого дома подверг жесткой критике Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит. Кроме того, Трамп написал в соцсети Truth Social, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ.
Трамп также добавил, что канцлер ФРГ работает отвратительно, а Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами, включая ситуацию на Украине. Он посоветовал Мерцу больше заниматься не Ираном, а разрешением конфликта на Украине, в чем, по мнению американского лидера, его немецкий коллега до сих пор был неэффективен.
