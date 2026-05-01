"Он прав. Высокомерное морализаторство наших политиков, вероятно, является попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. И даже в этом они терпят неудачу", — написал один комментатор.

"Канцлер Украины, избранный в Германии, должен, черт возьми, позаботиться о нашей разваливающейся стране, вместо того чтобы играть в "великого" мирового лидера. В этой роли он просто позорится", —высказался третий.

Трамп также добавил, что канцлер ФРГ работает отвратительно, а Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами, включая ситуацию на Украине. Он посоветовал Мерцу больше заниматься не Ираном, а разрешением конфликта на Украине, в чем, по мнению американского лидера, его немецкий коллега до сих пор был неэффективен.