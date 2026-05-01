"Идет ва-банк". Опасный план Мерца против России вызвал переполох на Западе
11:09 01.05.2026 (обновлено: 12:09 01.05.2026)
"Идет ва-банк". Опасный план Мерца против России вызвал переполох на Западе

Христофору: Мерц готовится к войне с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил кипрский журналист Александр Христофору.
"Мерц идет ва-банк ради будущей войны с Россией. Немцы проспонсируют военные расходы на ВПК в условиях строгой экономии и сокращений финансирования здравоохранения", — написал он в социальной сети X.

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Фицо рассказал, как в Брюсселе его расспрашивают о встречах с Путиным
Вчера, 08:51
Журналист также напомнил, что немецкий канцлер недавно одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, за который тоже платить будут граждане Германии.
Мерц в среду заявил, что время слишком комфортной жизни для немцев закончилось, назвав ситуацию в стране очень сложной, и предупредил, что жить так, как раньше, не получится. Он также заявил о необходимости реформировать пенсионное обеспечение, системы здравоохранения и налогов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"В пользу России". Удар Мерца по Зеленскому вызвал изумление на Западе
30 апреля, 16:58
 
