Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Александр Христофору заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией.
- По его словам, немцы профинансируют военные расходы на военно-промышленный комплекс в условиях строгой экономии и сокращений финансирования здравоохранения.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил кипрский журналист Александр Христофору.
"Мерц идет ва-банк ради будущей войны с Россией. Немцы проспонсируют военные расходы на ВПК в условиях строгой экономии и сокращений финансирования здравоохранения", — написал он в социальной сети X.
Мерц в среду заявил, что время слишком комфортной жизни для немцев закончилось, назвав ситуацию в стране очень сложной, и предупредил, что жить так, как раньше, не получится. Он также заявил о необходимости реформировать пенсионное обеспечение, системы здравоохранения и налогов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.