Медведев призвал совершенствовать юридическую основу для помощи бойцам СВО
21:11 01.05.2026
Медведев призвал совершенствовать юридическую основу для помощи бойцам СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил о необходимости продолжать совершенствование юридической основы для помощи бойцам СВО.
  • По его словам, это важно для поддержки участников СВО и их семей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствование юридической основы для помощи бойцам СВО, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Об этом он сказал в пятницу в ходе форума "Единая Россия. Есть результат!".
"Исключительно важно то, что мы сейчас, в момент проведения специальный военной операции, скажем прямо, в момент осуществления военных действий создаем юридическую основу для поддержки самих участников специальный военной операции и их семей. Это нужно обязательно отметить в новой редакции программы и продолжить эту работу", - подчеркнул Медведев.
Выборы в Государственную думу · Общество · Россия · Дмитрий Медведев · Единая Россия
 
 
