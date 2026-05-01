20:47 01.05.2026
Медведев назвал доверие избирателей самым ценным капиталом ЕР

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев назвал доверие избирателей самым ценным капиталом "Единой России".
  • Он выступил с этим заявлением на пленарном заседании отчетно-программного форума партии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал доверие избирателей самым ценным капиталом партии.
Медведев в пятницу выступил на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия. Есть результат!".
«
"Для любой партии нет ничего важнее доверия избирателей. Доверие избирателей - это, если хотите, самый ценный капитал, который есть у "Единой России". Мы старались его оправдать в прежние годы. Я уверен, что мы постараемся сделать это снова", - сказал Медведев.
Выборы в Государственную думу · Политика · Россия · Дмитрий Медведев · Единая Россия
 
 
