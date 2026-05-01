Рейтинг@Mail.ru
Проблема очередей в детсады в целом ушла в прошлое, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 01.05.2026
Проблема очередей в детсады в целом ушла в прошлое, заявил Медведев

Медведев: проблема очередей в детские сады во многих регионах РФ ушла в прошлое

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии Единая Россия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что проблема очередей в детские сады ушла в прошлое в подавляющем большинстве регионов России.
  • Он отметил, что партия должна и дальше заниматься вопросами детских садов и яслей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Проблема очередей в детские сады ушла в прошлое в подавляющем большинстве регионов России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Проблема очередей в детский сад в целом ушла в прошлое в подавляющем большинстве регионов", - сказал Медведев на пленарном заседании отчетно-программного форума "Единая Россия. Есть результат!".
Он отметил, что партия должна и дальше заниматься вопросами детских садов и яслей, поскольку, раз в стране требуется вводить новые детсады, значит, в этом есть потребность.
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала